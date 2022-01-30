Yalova’da tadilat yaparken 4’üncü kattan düşerek öldü! O anlar kamerada

Hasan Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde ve Yıldırım'ın evinde inceleme yaptı.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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