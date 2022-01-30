16 bin 800 hapla yakalanan şahıs için karar çıktı
Son dakika haberleri... Uşak’ta kontrol noktasında şehirler arası otobüste yapılan aramada, bir koli içerisinden 16 bin 800 sentetik ecza hap, 13 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kolinin sahibi olduğu öğrenilen şüpheli ise ekiplerce gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti amaçlı kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kontrol noktasında durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada Y.T.'ye ait olduğu tespit edilen bir koliden 16 bin 800 sentetik ecza hap, 13 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulunurken şüpheli şahıs da ekiplerce gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika 2022? Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi tarihte bitecek? CTE son açıklamalar...
- Tarih belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak 2022?
- Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal ne iş yapıyor? Survivor Mert evli mi?
- Survivor Mert Sude sevgili mi? 2022 Survivor All Star Mert Öcal Sude Burcu olayı nedir?
- MTV son gün ne zaman? MTV 1. taksit ödemesi bitti mi? MTV ödemeleri ne kadar?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? 2022 zamlı asgari ücret bu hafta yatacak mı?
- Bunu yapmayan işveren yandı! Hemen kontrol edin! Sigortasız çalışan işçi tazminat alabilir!
- Emeklilere 2.000 - 2.500 - 3.000 TL promosyon! Kuruşu kuruşuna açıklandı! En yüksek promosyon veren banka hangisi?
- Anadolu Efes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? 31 Ocak - 4 Şubat İstanbul hava durumu nasıl olacak?
- Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu eski eşi Benan Kocadereli kim?