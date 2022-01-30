Dikkat! Sabah kar yağışı başlayacak! Birçok il listede
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Aralarında Ankara'nın da bulunduğu çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte Türkiye'nin 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde bugün akşam saatlerinden sonra beklenen kar yağışının orta kuvvette ve yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilerek, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
YARIN SABAH KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak.
Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
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