Sakarya’da bekçiler ihbara gitti! Bakın sonra ne oldu?
YAŞAM İHA
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde gece sularında kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarı üzerine bekçiler ilçeye gitti. Miniklerin keyfini kaçırmak istemeyen bekçiler kayak keyfine ortak oldu.
BEKÇİLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.
ÇOCUKLARLA KAYAK KEYFİ
Bölgeye giden bekçiler, küçük çocukların keyfini bozmayarak onlarla birlikte kayak yaptı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Daha sonrasında bekçiler, çocukları daha sessiz olmaları yönünde uyararak bölgeden ayrıldı.
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