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Sakarya’da bekçiler ihbara gitti! Bakın sonra ne oldu?

İHA
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Giriş: 30.01.2022 12:15
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde gece sularında kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarı üzerine bekçiler ilçeye gitti. Miniklerin keyfini kaçırmak istemeyen bekçiler kayak keyfine ortak oldu.

Sakarya Taraklı'da gece sularında İlçe Emniyetine, kar üzerinde kayak yapan çocukların çok ses ÇIKARTTIĞI İHBARI GELDİ.

BEKÇİLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.

ÇOCUKLARLA KAYAK KEYFİ

Bölgeye giden bekçiler, küçük çocukların keyfini bozmayarak onlarla birlikte kayak yaptı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonrasında bekçiler, çocukları daha sessiz olmaları yönünde uyararak bölgeden ayrıldı.

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