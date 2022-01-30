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Esenyurt'ta bıçaklı kavga: Arkadaşını öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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Esenyurt’ta bıçaklı kavga: Arkadaşını öldürdü

Esenyurt'ta gece saatlerinde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri eline aldığı bıçakla arkadaşını öldürdükten sonra kaçtı. Güvenlik kameralarından yola çıkarak cinayeti çözen polis ekipleri cinayet şüphelisini ve o anda aynı evde olan abisini yakaladı.

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