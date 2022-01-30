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Van’da dehşete düşüren cinayetleri itiraf etti! Sahte hesapla takip etti: Öldürdükten sonra…

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.01.2022
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Van’da dehşete düşüren cinayetleri itiraf etti! Sahte hesapla takip etti: Öldürdükten sonra…

Van'da dün biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 şahıs tabancayla vurularak öldürüldü. Emniyet güçleri yürüttüğü operasyon sonucunda kadının kocasını gözaltına aldı. Karakolda verdiği ifadesinde koca, eşinin kendisini aldattığını sandığo için cinayetleri işlediğini ifade ederek "Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği belirtildi.

Van İpekyolu'nda geçen gün 65 yaşındaki Veysel Coşkun ile 47 yaşındaki Zeynep Şengüler tabancayla vurularak öldürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan Şengüler'in eşi, karakoldaki ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf etti.

"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA DA KULAĞINI KESTİM"

Aldatıldığını düşündüğü için uzun zaman plan yapıp cinayetleri işlediğini ifade eden 50 yaşındaki Mehmet Veysi Şengüler "Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dedi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Beşyol Meydanı'ndaki Defterdarlık Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler yaralı olarak bulundu. Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan Veysel Coşkun'un cenazesi Tuşba ilçesine bağlı Köyrüköy Mahallesi'nde toprağa verilirken, Zeynep Şengüler'in cenazesinin ise memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderileceği belirtildi.

"UZUN ZAMAN ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPTIM"

Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinde, eşi Zeynep Şengüler'in kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek, "Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği öğrenildi.

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