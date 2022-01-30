Son dakika: İzmir'de hissedilen deprem! 2022 son depremler
YAŞAM ahaber.com.tr
AFAD'dan son dakika açıklaması... Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesinde saat 23:09'da hissedilen 3,7'lik deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesinde hissedilen 3,7'lik deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem İzmir ve çevre ilçelerde paniğe yol açtı.
DEPREMİN ÜSSÜ
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