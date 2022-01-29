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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün? Diyanet İşleri 2022 dini günler takvimi...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün? Diyanet İşleri 2022 dini günler takvimi...

Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün?Müslüman alemi üç aylar orucunun ne zaman tutulacağını merak ediyor. 2022 yılında üç aylar şubat ayında başlıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili Recep ayı içerisinde idrak edilecek. İşte, Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün? Diyanet İşleri 2022 dini günler takvimi...

Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar her yıl mübarek üç aylar da bolca ibadet ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek ayların idrak edileceği tarihler de belli oldu. İşte, Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün? Diyanet İşleri 2022 dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü Receb ayı ile başlayacak. Akabinde, 4 Mart Cuma günü Şaban ayı, son olarak 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan ayı ile devam edecek. Ramazan ayı da 2 Mayıs itibariyle sona erecek.

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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