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Yozgat'ta katliam gibi kaza! Otomobil tıra çarptı üç kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Yozgat’ta katliam gibi kaza! Otomobil tıra çarptı üç kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobiliin tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan O.Ö, R.B. ve N.B. kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kişiler ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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