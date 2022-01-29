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Son dakika: İstanbul'da Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2022
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Son dakika: İstanbul’da Heybeliada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Son dakika haberine göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Heybeliada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 7 kişinin bulunduğu teknenin kurtarıldığını bildirdi.

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