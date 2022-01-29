Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak?
Nescafe çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 dönem halinde gerçekleştirilen kampanyada son çekiliş 28 Ocak'ta gerçekleştirildi. 4. dönem için 20 Aralık 2021 - 19 Ocak 2022 tarihleri arasında katılım sağlayan adaylar çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Nescafe tarafından sonuçlar hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Nescafe 4. dönem çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Aralık 2021 - 19 Ocak 2022 tarihleri arasında başvurusu alınan Nescafe 4. dönem kampanyasının çekilişi 28 Ocak'ta gerçekleştirildi. Kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
4. DÖNEM ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI
Nescafe 4. dönem çekilişi, 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirildi.
NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nescafe 4. dönem çekilişinde kazanan talihliler 04 Şubat 2022 tarihinde Takvim Gazetesi'nde ve www.nescafe.com.tr internet sitesinde yayınlanacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
GÖNDERİLEN ŞİFRENİN BULUNDUĞU ÜRÜN AMBALAJINI SAKLAMAK ZORUNLU MU?
Katılımcıların, ikramiyelerini alabilmeleri için okunabilir şifreli ürün ambalajlarını kampanya süresince saklamaları gerekmektedir. İkramiye tesliminde ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün ambalajı ibrazı zorunludur. Şifreli ürün ambalajının okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye tesliminde fiş/fatura ibrazı zorunlu değildir.
İKRAMİYEYİ KAZANANLARIN HERHANGİ BİR ÖDEME YAPMASI GEREKİYOR MU?
Çekiliş sonucu tescile bağlı ikramiye kazanılması durumunda, kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları (veraset ve intikal vergisi ile noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka vb. işlemler) talihliye aittir. Söz konusu işlemlerle ilgili tutar, çekiliş sonrasında belirlenebilmekte ve talihliler ile paylaşılmaktadır.
İKRAMİYEYİ ALMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİYOR?
Çekiliş sonucu ikramiye kazanan talihlilerin, yasal başvuru süreleri içerisinde(her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir) kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları şifreli ürün ambalajları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2'nun Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvuru yapmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.
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- Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar ne zaman belli olacak?
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