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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun abisi dehşet gecesini anlattı: Saat 00.30 sıralarında...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun abisi dehşet gecesini anlattı: Saat 00.30 sıralarında...

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, dehşet gecesinde yaşananları anlattı. Gece 00.30’da vurulduğu saldırı haberini aldığını ifade eden abi Mahmutyazıcıoğlu, “Ben vefat ettiğini aklıma bile getirmedim” dedi. Yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirten Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Emniyet güçleri takdire şayan, hızlı şekilde bu konuyu çözdüler” dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul eden, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, silahlı saldırıya ilişkin konuştu.

"VEFAT ETTİĞİNİ AKLIMA BİLE GETİRMEDİM"

Mahmutyazıcıoğlu, "O gece saat 00.30 sıralarında telefon geldi, bana bir silahlı saldırıya uğradığı söylendi. Ben vefat ettiğini aklıma bile getirmedim. Hastaneye gittiğimde müdahale ediyorlardı. Hastaneye geldiğinde vefat ettiğini, döndürmeye çalıştıklarını ancak çok kan kaybettiği için döndüremediklerini söylediler. Tarifsiz bir acı yaşadık. Bu acıyı Türkiye'de yaşayan çok da fazla insan var. İlk yaşayan biz değiliz ancak kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.

'BU TOPRAKTAN ÇIKTIK, BURAYA GELELİM DERDİK'

Yargı sürecini yakından takip edeceklerini belirten Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Bugün içimizi serinleten bir haber aldık. Faillerin hepsi yakalanmış. Emniyet güçleri takdire şayan, çok hızlı bir şekilde bu konuyu çözdüler. Yargı sürecini çok dikkatli ve sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Hak ettikleri cezayı almalarını sağlamak için hukuk kuralları çerçevesinde elimizden ne gelirse yapacağız." dedi.

"Çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı kaybettik" diye abi Mahmutyazıcıoğlu, "Bundan fazla yapacak da söyleyecek de bir şeyimiz yok. Çok kıymetli, çok vicdan ve merhamet sahibi, çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı Türkiye kaybetti, biz de kaybettik. Rize'de defnettik çünkü rahmetli kardeşimle sağlığında da hep konuşurduk. Bu topraktan çıktık, buraya gelelim, derdik" dedi.

Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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