Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun abisi dehşet gecesini anlattı: Saat 00.30 sıralarında...

"Çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı kaybettik" diye abi Mahmutyazıcıoğlu, "Bundan fazla yapacak da söyleyecek de bir şeyimiz yok. Çok kıymetli, çok vicdan ve merhamet sahibi, çok fazla insana yardımı ve desteği olan bir insanı Türkiye kaybetti, biz de kaybettik. Rize'de defnettik çünkü rahmetli kardeşimle sağlığında da hep konuşurduk. Bu topraktan çıktık, buraya gelelim, derdik" dedi.