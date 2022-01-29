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Berkay Köklü'nün gasp edildiği iddialarına yalanlama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2022 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
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Berkay Köklü’nün gasp edildiği iddialarına yalanlama

Beylikdüzü'nde Berkay Köklü ailesinin iddiasına göre, yabancı uyruklu bir kişi tarafından ayakkabısına kadar gasp edildi. Soğuk nedeniyle ayakları donan genç ayaklarının kesilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ancak emniyet müdürlüğünün yaptığı incelemede, Berkay Köklü'nün işe gittiği sırada aracının arızalanması nedeniyle yola yaya olarak devam ettiği ancak soğuk hava şartları kaynaklı bilincini kaybederek kendinden geçtiği tespit edildi. Berkay Köklü'nün ailesinin iddiasının tersine gasp edilmediği belirlenince gözaltına alınan şüpheli serbest kaldı. Şüpheli S.H.'nin de montu yol kenarında bulduğunu, üşüdüğü için de giydiğini söylediği öğrenildi.

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