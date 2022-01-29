İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'ta Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş ve Kağıthane su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte 29 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri: