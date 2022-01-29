İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek?
İstanbul'un birkaç ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. 29 Ocak tarihli İSKİ'den yapılan açıklamada, 100 mm çaplı şebeke hattı arızası ve şebeke hattı deplase çalışması nedeniyle 4 ilçede su kesintisi yapıldığı bildirildi. Saat 16.00 civarında başlayan su kesintisinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek? İşte cevaplar...
İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'ta Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş ve Kağıthane su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından suların ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? 29 Ocak Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Kağıthane su kesintisi ne zaman düzelecek? İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
İşte 29 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri:
İlçe: Kağıthane
Etkilenen Mahalleler: Yeşilce Mah, Çeliktepe Mah, Şirintepe Mah, Sultan Selim Mah, Emniyet Evleri Mah, Ortabayır Mah, Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 29 Ocak 2022 16:15
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 29.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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