Türkiye’nin en yaşlıları orada! Ağın’dan seyrine doyum olmayan kar manzarası!
YAŞAM İHA
Kar yağışının akabinde adeta beyaz gelinlik giyen Elazığ’ın küçük ilçesi Ağın, görenleri büyüleyecek bir manzara sunuyor. Ülkenin en yaşlı ilçesi olarak da bilinen şehirde oluşan kartpostallık kareler drone kamerası ile görüntülendi.
Keban Baraj Gölü, Tarihi konakları ve camileri ile açık hava müzesi havasında olan Ağın ilçesinde, 18 Ocak'tan bu yana aralıklarla kar yağışı devam ediyor.
EŞSİZ MANZARA HAYRAN BIRAKIYOR
Türkiye'nin en yaşlı ilçe nüfusuna sahip ve "Sakin şehir" olma yolunda ilerleyen ilçe kar yağışı ile birlikte eşsiz bir manzaraya büründü.
3 tarafı sularla çevrili olması nedeniyle yarım ada konumunda görsel bir güzellik sunan ve üzerinde 4 farklı türden 10 bin adet badem ağacından ismini alan ada da kar yağışıyla beyaza büründü.
Görsel şölen sunan şirin ilçedeki manzara ise drone ile görüntülendi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman bitecek? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil sömestr uzatılacak mı?
- Galatasaray Tuzlaspor hangi kanalda, saat kaçta? GS Tuzlaspor canlı izleme yolları nelerdir?
- 3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Memur maaşları ne kadar artacak? Emeklilik için bekleyenler dikkat!
- Cuma hutbesi 28 Ocak 2022! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...
- Drej Ali kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ismi geçen Drej Ali kim?
- Bedelli askerlik yerleri öğren! E-Devlet askerlik yerleri öğrenme ekranı! Nerede askerlik yapacağım?
- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
- 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
- Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
- Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi alımı 2022 ilanı yayımlandı mı? Bekçilik başvuru formu...