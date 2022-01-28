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Kar topu atanları uyardı hayatından oluyordu! Arbedenin arasında kaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Kar topu atanları uyardı hayatından oluyordu! Arbedenin arasında kaldı

Bursa'da, yoldan geçen araçlara kar topu atan 4 genci uyarmak amacıyla kullandığı minibüsü durdurup inen Yahya Erek, çıkan arbedede bıçaklandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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