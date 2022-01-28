Komşusunu öldürdü: Her zaman bıçak taşırım sevilen biri değilim





"APARTMANIN ÖNÜNDE EZANIN OKUNMASINI BEKLİYORDUM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mahmut Kara, maktul Bülent Paltun'un kendisinin komşusu olduğunu belirterek, "Aslında anlatacak pek bir şey yok çünkü olay birden bire gelişti. Maktulün kendisiyle aramızda daha önce de tartışmalar olmuştu. Aşağıda kahvede oturanlarla benim aramda yaşanan tartışmalarda kendisi de o kişilerle birlikte olmuştu, aslında kendisini ilgilendiren bir mevzu değildi. Hatta bu olaylarda polis de mahalleye gelmişti. Olay günü ben camiye gidecektim, apartmanın önünde ezanın okunmasını bekliyordum ancak ezanı duymadım.

"OKMEYDANI'NDA SEVİLEN BİR İNSAN DEĞİLİM"

Tekrar eve çıkarken merdivenlerde maktulün önüne eğilmiş bir şekilde gördüm ve ne olduğunu sordum. Beni itekledi ve aramızda tartışma oldu, sonra yumruklaştık. Maktul elini cebine götürünce cebinde bir bıçak sapı gördüm. Ben her zaman yanında bıçak taşıyan birisiyim, Okmeydanı'nda sevilen bir insan değilim" dedi.