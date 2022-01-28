Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayeti aydınlanıyor! İnfaz timi her yerde aranıyor! İşte cinayetin işlenme nedeni...

DREJ ALİ KOD ADI

Olayda silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı 27 yaşındaki Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y. Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.