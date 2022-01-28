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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti aydınlanıyor! İnfaz timi her yerde aranıyor! İşte cinayetin işlenme nedeni...

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayeti aydınlanıyor! İnfaz timi her yerde aranıyor! İşte cinayetin işlenme nedeni...

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balıkçıda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti aydınlanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre cinayet 'Drej' olan 27 yaşındaki Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan infaz timi tarafından gerçekleştirildi. Peki cinayet neden işlendi? İşte detaylar...

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi.

ARACILIK YAPIYORDU

İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi Uğur Can B. ve Gökhan K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

DREJ ALİ KOD ADI

Olayda silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı 27 yaşındaki Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y. Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

EV SATIŞI YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK

Olayın 1 milyon 480 bin liralık bir ev satışı yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu yaşandığı öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

MEMLEKETİ RİZE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'ye götürüldüğü öğrenildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübünde yöneticilik yapmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi bugün toprağa verilecek.

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