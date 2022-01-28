Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti aydınlanıyor! İnfaz timi her yerde aranıyor! İşte cinayetin işlenme nedeni...
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir balıkçıda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayeti aydınlanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre cinayet 'Drej' olan 27 yaşındaki Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan infaz timi tarafından gerçekleştirildi. Peki cinayet neden işlendi? İşte detaylar...
Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi.
ARACILIK YAPIYORDU
İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ
Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi Uğur Can B. ve Gökhan K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
DREJ ALİ KOD ADI
Olayda silahı kullanan ve olay yerine geldiğinde kendisini Drej Ali kod adlı 27 yaşındaki Ali Y. nin yeğeni olarak tanıtan Kadir Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri Ali Y., Kadir Y. Seccad Y. ve Serkan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
EV SATIŞI YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK
Olayın 1 milyon 480 bin liralık bir ev satışı yüzünden çıkan anlaşmazlık sonucu yaşandığı öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
MEMLEKETİ RİZE'YE GÖTÜRÜLDÜ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'ye götürüldüğü öğrenildi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübünde yöneticilik yapmıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT personel alımı: PTT 15 bin personel alımı ne zaman? PTT 15 bin personel alımı var mı, yapılacak mı 2022?
- 3600 ek gösterge yeni gelişme 2022 var mı, ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Son detaylar...
- Asgari ücret üzerinde maaş alanlar dikkat! Vergi istisnaları belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanmış örnek tablolar...
- Binlerce öğrenciye 1000 TL burs ödenecek! Eğitim desteği burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- EYT'de düğüm çözülüyor! O detay ve tarih dikkat çekti! 3 örnek modele göre kalem kalem hesaplandı! 27 Ocak EYT son durum...
- Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Bekçi alımı 2022 ilanı yayımlandı mı? Bekçilik başvuru formu...
- Araç sahibi olanlar dikkat! Son gün yaklaşıyor! MTV ilk taksit ödemeleri nereden, nasıl yapılıyor?
- AÖL sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? AÖL sınavları bu dönem online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- Bin lira fark yatacak! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı? 2022 Ocak ödeme takvimi
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022? MSB ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? e-Devlet askerlik sorgulama...
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli kimdir, kaç yaşında? Benan Kocadereli nereli?
- Beklenen açıklama geldi: Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 27 Ocak memurların 14 günlük maaş farkları ne zaman, bugün yatar mı?