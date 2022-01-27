PTT Pul Müzesi’nde Osmanlı’dan bugüne pullarla tarihe yolculuk

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Müzenin bodrum katında Çocuk Kulübü yer alıyor. Ebeveynlerin müzeyi gezerken çocukların eğlenceli vakit geçirdiği kulüpte, mektup ve filateliyi tanıtmak için filateli ve eğlence kitaplarına, dokunmatik oyunlara ve çizgi filme yer verildi. Aynı katta toplantı ve konferanslarda kullanılması için 80 kişilik çok amaçlı salon da hizmet sunuyor.

PTT'nin kuruluşundan bugüne dek aldığı madalya ve diplomalardan oluşan sergi alanında kültür merkezi oluşturuldu. Düzenlenecek pul sergilerine materyal hazırlamak amacıyla atölye odası yapıldı. Müzede ilk olarak 1863'te Osmanlı döneminde tedavüle sunulan puldan bugüne kadar basılan yaklaşık 8 bin 375 pul kronolojik olarak sergileniyor.

Müzenin "Nostalji PTT Bölümü" olarak tasarlanan 3 odası, geçmişteki PTT iş yeri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Türk pullarının tarihi geçmişi, Atatürk, doğa, spor, taşıt, turizm, kültür varlıkları ve tarih olarak 7 temada sergileniyor. "120 Pul Arşiv Çekmecesi"nde tematik konulardaki pulların resim baskı ve renk örnekleri sergiye gelenlerin beğenisine sunuluyor.