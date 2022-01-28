Cuma hutbesi 28 Ocak 2022! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe tam metni...

Aziz Müminler!

Üç aylar; Allah'ın insanlara olan sonsuz rahmetinin bir eseridir. Feyiz ve bereketin sağanak sağanak üzerimize yağdığı bir mevsimdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), çok kıymetli ve faziletli olan bu mevsime ulaştığında Cenâb-ı Hakk'a şöyle niyaz ederdi:

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ، وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"Allah'ım, Receb ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır."