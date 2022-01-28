Takside kadın cinayeti: Defalarca bıçakladı
Pendik'te Ramazan Su, evlilik hazırlığındaki sevgilisi Nermin Celep'i bindikleri takside defalarca bıçakladı. Su, olay yerinden kaçarken taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü. Talihsiz kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Pendik'te dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre şoförlük yapan Ramazan Su (40), evlilik hazırlığı yaptığı Nermin Celep (44) ile amcasına ait evden çıktı ve taksi çağırdı.
Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Su, daha sonra Celep'i sokak ortasında darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.
Vatandaşların ayırdığı çift ardından taksiye binerek, sokaktan ayrıldı. Ramazan Su ve Nermin Celep taksiyle bir süre ilerledikten sonra tekrar kavga etmeye başladı.
Bu sırada Ramazan Su, elindeki bıçakla Nermin Celep'i taksinin içinde defalarca bıçakladı. Şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçarken, taksi sürücüsü ağır yaralanan kadını hastaneye götürdü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan Su'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Yakalanarak gözaltına alınan Su, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Ramazan Su, alınan ifadesinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
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