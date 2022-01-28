Adana’da polisten kaçan alkollü şoför ortalığı karıştırdı

20 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi'ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu.

Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.