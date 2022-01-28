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Adana’da polisten kaçan alkollü şoför ortalığı karıştırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Adana’da polisten kaçan alkollü şoför ortalığı karıştırdı

Adana’da emniyet güçlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü araç şoförü kaçmaya başladı. Trafik kurallarını yok sayan şoför kilometrelerce ters istikametten giderek kaçmayı sürdürdü. 20 kilometrelik kovalamaca neticesinde kaçan aracın önü kesilerek durduruldu. Şoför ile araçta bulunan bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye dolayan emniyet güçleri, 34 ESJ 770 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan adı öğrenilmeyen araç şoförü hızla kaçmaya başladı.

GİDEBİLECEĞİ YOLLARI KAPATILDI

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibinin, telsiz anonslarıyla durumu bölgedeki diğer ekiplere bildirdi.

Ekipler şüpheli aracın gelebileceği kavşakları ve sokakları kapatarak önlem aldı.

TERS YÖNE GİRDİ

Otomobil sürücü ters yöne girerek kaçmaya devam etti. Ters yönde kilometrelerce ilerleyen şüpheli izini kaybettirmek için Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi ara sokaklarına girdi.

FİLMLERİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Ara sokaklarda da polis peşini bırakmayınca bu seferde ana cadde üzerine çıkarak kaçmaya devam etti.

20 KİLOMETRE SÜREN KOVALAMACA

Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamanın ardından Kurttepe Caddesi'ne ilerlediği sırada önü ve arkası kesilerek durduruldu.
Alkollü olduğu için kaçtığı öğrenilen sürücü ve araç içerisinde bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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