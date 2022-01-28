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Son dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Son dakika: Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılacak. İstanbul yönüne ulaşım, 01.00-03.30 saatlerinde D-100 kara yoluna aktarılacak.

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