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Son dakika... Kütahya'da deprem: 3,5 büyüklüğünde sallandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika... Kütahya’da deprem: 3,5 büyüklüğünde sallandı

Son dakika haberi... Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde merkez üssü ilçeye bağlı Yenipınar Köyü olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

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