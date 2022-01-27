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Mersin’de rayların üzerine park edilen arabaya yük treni çarptı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.01.2022
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Mersin’de rayların üzerine park edilen arabaya yük treni çarptı

Mersin Tarsus’ta yük treni, demiryolu üzerine park edilen arabaya çarptı. Emniyet güçleri, aracı bırakan kimliği belirsiz şoförü bulmak için operasyon başlattı.

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