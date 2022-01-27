Mersin’de rayların üzerine park edilen arabaya yük treni çarptı

Kaza, Mersin'in Tarsus ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Mersin'den Adana istikametinde giden yük treninin makinisti, demiryolu üzerinde bir aracın olduğunu gördü. YÜK TRENİ ÇARPTI Makinistin düdük çalıp, fren yapmasına karşın yük treni, rayların üzerindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. KİMSE YARALI DEĞİL Bölgede yapılan incelemede yaralı kimsenin olmadığı, 33 AKC 17 plakalı otomobilin demiryolu üzerine terk edildiği belirlendi. Polis, otomobili bırakan kimliği belirsiz sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN