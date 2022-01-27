17 yaşındaki Gamze odasında ölü bulundu! Annesi: Gelinimden şüpheleniyorum

15 GÜN ÖNCE EVLERİNİ AYIRDILAR

Anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, genç kızın ağabeyi Mefar Sakallıoğlu 1 yıl önce Nazlı Sakallıoğlu ile evlendi. Evli çift, Mefar'ın babası ve annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ancak Mefar ve eşi Nazlı, 15 gün önce bir anlaşmazlıktan dolayı evlerini ayırarak Nazlı'nın memleketi Ordu'ya gitti.

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAK İNSANLAR DEĞİL"

Ordu'da iş bulamayan çift, daha sonra Milas'a taşındı. Genç kızın kuzeni Görkem Sakallıoğlu (24), "Anne ve babası böyle bir şey yapacak insanlar değil. El üstünde tutulurdu. Amcam, Gamze'ye motor, araba ve traktör kullanmayı bile öğretmişti. Ona ev alma hayalleri vardı" diye konuştu.

4 kardeşten en küçüğü olan Gamze'nin cenazesi dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamze'nin ablası Fatma Köse, kardeşinin mezarını kırmızı tülbentle süsledi. Aşçılık bölümü 2'nci sınıfta okuyan Gamze'nin Mumcular merkezinde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.