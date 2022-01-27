17 yaşındaki Gamze odasında ölü bulundu! Annesi: Gelinimden şüpheleniyorum
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, odasında boynu kırık halde cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gamze’nin anne ile babası tutuklandı. Anne, verdiği ifadesinde “Gelinim Nazlı ve onun annesinden şüpheleniyorum” şeklinde konuştu.
Muğla Bodrum'da ailesiyle beraber yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun odasında boynu kırık olarak cansız bedeni bulunmasıyla ilgili anne ile babası tutuklandı. İlk inceleme sonucunda genç kızın boynunda kızarıklıklar olduğu görüldü. Adli Tıp'taki otopside de boynunda kırık olduğu tespit edildi.
"BİRİLERİ ÖLDÜRMÜŞ ÇOCUĞUMU"
Bunun üzerine anne Turcen Sakallıoğlu ile baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Turcen Sakallıoğlu, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin soruları üzerine "Benim hiçbir suçum yok. Yatağında ölü buldum. Birileri öldürmüş çocuğumu. Gelinim Nazlı'dan ve onun annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.
15 GÜN ÖNCE EVLERİNİ AYIRDILAR
Anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre, genç kızın ağabeyi Mefar Sakallıoğlu 1 yıl önce Nazlı Sakallıoğlu ile evlendi. Evli çift, Mefar'ın babası ve annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ancak Mefar ve eşi Nazlı, 15 gün önce bir anlaşmazlıktan dolayı evlerini ayırarak Nazlı'nın memleketi Ordu'ya gitti.
"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAK İNSANLAR DEĞİL"
Ordu'da iş bulamayan çift, daha sonra Milas'a taşındı. Genç kızın kuzeni Görkem Sakallıoğlu (24), "Anne ve babası böyle bir şey yapacak insanlar değil. El üstünde tutulurdu. Amcam, Gamze'ye motor, araba ve traktör kullanmayı bile öğretmişti. Ona ev alma hayalleri vardı" diye konuştu.
4 kardeşten en küçüğü olan Gamze'nin cenazesi dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamze'nin ablası Fatma Köse, kardeşinin mezarını kırmızı tülbentle süsledi. Aşçılık bölümü 2'nci sınıfta okuyan Gamze'nin Mumcular merkezinde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.
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