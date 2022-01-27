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Son dakika: Artvin'de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Son dakika: Artvin’de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı

Son dakika haberi... Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

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ZONGULDAK-İSTANBUL KARA YOLUNDA HEYELAN

Yine bugün Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksadı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

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