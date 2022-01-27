Son dakika: Artvin’de heyelan: Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.