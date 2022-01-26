Tüyler ürperten cinayette flaş gelişme: Cinsel organını kesmişim yine olsa yine yaparım

"BİN 500 TÜRK LİRASI PARA İÇİN İNSAN ÖLDÜRECEK BİRİ DEĞİLİM"

Oktay Yılmaz ise bu suçu işlediğini tekrarlayarak, "Ben bu suçu Mehmet ile birlikte işlemedim. Mehmet'in tek suçu benim kardeşim olmasıdır. Ben bin 500 Türk lirası para için insan öldürecek biri değilim. İlk ifademde belirttiğim gibi maktulün bana yapmış olduğu hakaretler sebebiyle öldürme olayı gerçekleşmiştir. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine aynı şeyi yapardım. Cesedi yok edebilmek adına parçaladım. Ancak yok edememişim." dedi.

Sanıkların tutukluluğuna devam kararı veren mahkeme heyeti, iki tarafa da mütalaaya karşı yazılı savunma yapmaları için duruşmayı erteledi.