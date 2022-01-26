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Gümüşhane’de kamyonet köprüden düştü: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Gümüşhane’de kamyonet köprüden düştü: Ölü ve yaralılar var

Ülke genelinde etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yollarda sürücüler araç kullanmakta güçlük çekiyor. Son günlerde sık sık yaşanan trafik kazanlarına bir yenisi daha eklendi. Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kamyonet dere yatağına düştü.  Kamyonetteki bir kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'nin Torul ilçesinden Altınpınar köyüne giden Nizamettin Balcı (41) hakimiyetindeki 29 AAE 534 plakalı kamyonet Güneşli mahallesi mevkiinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak köprüden dere yatağına düştü.

4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kazada yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşen araçta sıkışan sürücü Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan ve kendi imkanlarıyla çıkan Faruh ve Penpe Kazancı ile 6 yaşındaki Yağmur Çağlayan hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirirken kazada hayatını kaybeden sürücü Nizamettin Balcı'nın Torul Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.

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