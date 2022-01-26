Gümüşhane’de kamyonet köprüden düştü: Ölü ve yaralılar var

4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Kazada yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dere yatağına düşen araçta sıkışan sürücü Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan ve kendi imkanlarıyla çıkan Faruh ve Penpe Kazancı ile 6 yaşındaki Yağmur Çağlayan hafif şekilde yaralandı.