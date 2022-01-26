Cemreler ne zaman düşüyor? Türkiye'de birçok il kar yağışının etkisi altında kaldı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde gerçekleşen kar yağışının ardından vatandaşlar sıcak havalara hasret kaldı. Yaz mevsiminin başladığına inanılan cemre düşme olayı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, cemre ne zaman düşüyor? 2022'de ilk cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşmesi 3 aşamada gerçekleşiyor. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü ise toprağa düşer. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları da başlıyor.

İşte 2022 cemre tarihleri: