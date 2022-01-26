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Son dakika: Sultanbeyli'de vahşet! Annesini boynunu keserek öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Son dakika: Sultanbeyli’de vahşet! Annesini boynunu keserek öldürdü

Son dakika! İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde Orhan Oruçgüney adlı şahıs, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney'in bıçakla boynunu kesti. Kadın yaşamını yitirirken, Orhan Oruçgüney emniyet güçlerince gözaltına alındı. Kan donduran haberin detayları….

Son dakika haberleri… Olay, Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi'ndeki evde yaşandı. Orhan Oruçgüney adlı şahıs, annesi Gülbeyaz Oruçgüney ile bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

ANNESİNİN BOYNUNU KESTİ

Şüpheli bıçakla annesinin boynunu kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney'in öldüğü tespit edildi.

Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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