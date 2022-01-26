Başkan Erdoğan minik Sercan’ın tedavisi için devreye girmişti! Tekrar hastalandı
Manisada 'hidransefali' rahatsızlığıyla doğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ameliyatla başına şant takılan 4 yaşındaki Sercan Gezenler'in durumu, tekrar kötüleşti. Görme kabiliyetini de kaybeden Sercan, burnundan beslenmeye başladı. 42 yaşındaki baba Ferdi Gezenler "Oğlum gözlerimin önünde ölüyor" ifadeleriyle acısını dile getirdi.
Beyinde sıvı birikmesi ile başın büyümesi olarak bilinen 'hidransefali' hastalığı ile dünyaya gelen Sercan Gezenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1 Eylül 2020 tarihinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.
75 SANTİMETREDEN 62 SANTİMETREYE İNDİ
Ameliyat öncesinde başının çapı 75 santimetreye kadar ulaşan Sercan'ın başının içine şant yerleştirildi.
Minik Sercan ameliyatının ardından iyileşmeye başladı ve başının çapı 62 santimetreye kadar indi.
Geçen süre içerisinde yeniden rahatsızlanan Sercan'ın başının çapı, tekrar 75 santimetreye ulaştı.
GÖREMİYOR
Görme yetisini de kaybeden Sercan, burnundan beslenmeye başladı. Sercan'ın durumunun her geçen gün kötüye gittiğini dile getiren baba Ferdi Gezenler, "Korneasında meydana gelen bozulma nedeniyle Sercan'ın gözleri görmüyor ve burnundan beslenmeye başladı. Çocuğum gözlerimin önünde ölüyor. Çaresiz bir babayım" dedi.
'TEPKİ VERMİYOR, GÜLMÜYOR'
Sercan'ın artık tepki vermediğini söyleyen Gezenler, "Oğlum Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ameliyat oldu. Oğlumun beynine ayarlamalı şant takıldı. Şant takıldıktan 1 ay sonra oğlumun başı küçülmeye başladı. Bu beni umutlandırmıştı ancak durumu yeniden kötüye gitmeye başladı. Eskiden tepki veriyor ve gülümsüyordu. Artık tepki vermiyor, gülmüyor. Doktorlar, Sercan'ın beyin dokularının oluşmadığını söylüyor. İzmir'de çocuğumun iyileşmesi için götürmediğim doktor kalmadı ancak olumlu bir cümle duymadık. Çocuğumun sağlığına kavuşması için destek bekliyorum. Eşim, çocuğumuza bir şey olacak diye panik atak hastası oldu. Evden ayrılmam mümkün olmadığı için engelli ve evde bakım maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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