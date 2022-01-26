26 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir’de 5 yıllık kin kanlı bitti! Kemancı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir’de 5 yıllık kin kanlı bitti! Kemancı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
ABONE OL
Balıkesir’de 5 yıllık kin kanlı bitti! Kemancı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir'de Şakir Kesici (24), arkadaşı Emin Çizgici'yi (25) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin akabinde otobüsle köyüne kaçmaya çalışan Şakir Kesici, Denizli'de kıskıvrak yakalandı. Karakola götürülen Şakir Kesici'nin cinayetin sebebine ilişkin 5 sene önce alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavgayı öne sürdüğü belirtildi. Diğer taraftan yıllara önce yaşanan olayı bir türlü kabullenemeyen katil zanlısının şizofreni hastası olduğu belirtildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 24 yaşındaki Şakir Kesici, konuşmak için binanın önüne çağırdığı 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçaklayarak öldürdü. Bir bıçak darbesi kalbine, üç bıçak darbesi de karın boşluğuna alan kemancı Emin Çizgici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MEMLEKETİNE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay sonrası memleketine kaçmak için otobüse binen Şakir Kesici ise Denizli'de yakalandı. Cinayetin ardından, 5 yıl önce iki arkadaşın arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavga çıktı.

OLAYI BİR TÜRLÜ SİNDİREMEDİ

Öte yandan 5 yıl önceki olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

Önceki akşam Gündoğan mahallesinde meydana gelen olayda Şakir Kesici, aralarında husumet bulunan arkadaşı Emin Çizgici'nin evinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Arkadaşıyla konuşmak için apartmanın önüne inen Çizgici, Kesici tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici kanlar içinde yere yığıldı.

Yeni Asır'ın haberine göre çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emin Çizgici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Şakir Kesici'nin şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi.

(Cinayete kurban giden Emin Çizgici)

DENİZLİ'DE YAKALANDI

Otobüsün Denizli'de Oto Santral Garajı'na gireceğinin öğrenilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri önlem aldı. Ekipler, katil zanlısı Kesici'yi garajda kıskıvrak yakaladı.

Kesici'nin ilk ifadesinde, uzun yıllardır arkadaş oldukları ve aynı evi paylaştıkları Emin Çizgici ile aralarında 5 yıl önce alacak verecek tartışması yaşandığını, Çizgici'nin iki kişiyle birlikte kendisini feci şekilde dövdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

'ŞİZOFRENİ HASTASI' OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü. Arkadaş katili Şakir Kesici, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA