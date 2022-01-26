Balıkesir’de 5 yıllık kin kanlı bitti! Kemancı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

OLAYI BİR TÜRLÜ SİNDİREMEDİ

Öte yandan 5 yıl önceki olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü.

KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI

Önceki akşam Gündoğan mahallesinde meydana gelen olayda Şakir Kesici, aralarında husumet bulunan arkadaşı Emin Çizgici'nin evinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Arkadaşıyla konuşmak için apartmanın önüne inen Çizgici, Kesici tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici kanlar içinde yere yığıldı.

Yeni Asır'ın haberine göre çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emin Çizgici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Şakir Kesici'nin şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi.