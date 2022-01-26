Balıkesir’de 5 yıllık kin kanlı bitti! Kemancı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Balıkesir'de Şakir Kesici (24), arkadaşı Emin Çizgici'yi (25) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin akabinde otobüsle köyüne kaçmaya çalışan Şakir Kesici, Denizli'de kıskıvrak yakalandı. Karakola götürülen Şakir Kesici'nin cinayetin sebebine ilişkin 5 sene önce alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavgayı öne sürdüğü belirtildi. Diğer taraftan yıllara önce yaşanan olayı bir türlü kabullenemeyen katil zanlısının şizofreni hastası olduğu belirtildi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 24 yaşındaki Şakir Kesici, konuşmak için binanın önüne çağırdığı 25 yaşındaki arkadaşı Emin Çizgici'yi bıçaklayarak öldürdü. Bir bıçak darbesi kalbine, üç bıçak darbesi de karın boşluğuna alan kemancı Emin Çizgici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
MEMLEKETİNE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Olay sonrası memleketine kaçmak için otobüse binen Şakir Kesici ise Denizli'de yakalandı. Cinayetin ardından, 5 yıl önce iki arkadaşın arasında alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan kavga çıktı.
OLAYI BİR TÜRLÜ SİNDİREMEDİ
Öte yandan 5 yıl önceki olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü.
KONUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI
Önceki akşam Gündoğan mahallesinde meydana gelen olayda Şakir Kesici, aralarında husumet bulunan arkadaşı Emin Çizgici'nin evinin önüne gelerek kendisiyle konuşmak istediğini belirtti. Arkadaşıyla konuşmak için apartmanın önüne inen Çizgici, Kesici tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bir bıçak darbesi kalbine, 3 bıçak darbesi ise karın boşluğuna alan Emin Çizgici kanlar içinde yere yığıldı.
Yeni Asır'ın haberine göre çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emin Çizgici, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından Şakir Kesici'nin şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi.
(Cinayete kurban giden Emin Çizgici)
DENİZLİ'DE YAKALANDI
Otobüsün Denizli'de Oto Santral Garajı'na gireceğinin öğrenilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri önlem aldı. Ekipler, katil zanlısı Kesici'yi garajda kıskıvrak yakaladı.
Kesici'nin ilk ifadesinde, uzun yıllardır arkadaş oldukları ve aynı evi paylaştıkları Emin Çizgici ile aralarında 5 yıl önce alacak verecek tartışması yaşandığını, Çizgici'nin iki kişiyle birlikte kendisini feci şekilde dövdüğünü iddia ettiği öğrenildi.
'ŞİZOFRENİ HASTASI' OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Bu olayı bir türlü içine sindiremeyen ve şizofreni hastası olduğu da ileri sürülen Kesici'nin, evinde yalnız olduğu sırada arkadaşı Çizgici'den intikamını almak için kendisini bıçakladığı öne sürüldü. Arkadaş katili Şakir Kesici, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 25 Ocak kim elendi, kim gitti? Survivor'a veda eden isim açıklandı mı? Survivor eleme adayları...
- Yarın hastaneler ve eczaneler açık mı? 26 Ocak İstanbul'da eczaneler saat kaçta açılacak?
- Survivor Ayşıl Özaslan kimdir, aslen nereli? Survivor'a dahil olan Ayşıl Özaslan ne zaman yarıştı?
- 2022 FED faiz kararı açıklandı mı? Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz kararında...
- Bedelli askerlik yerleri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MEB ile Şubat ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
- Elini çabuk tutan fırsattan yararlanacak! Şubat ayı projeleri görücüye çıktı! TOKİ 720 lira taksitle 2+1 3+1 daireler...
- Kamuda idari izin hangi illerde? 26 Ocak Çarşamba kamu çalışanlarına tatil mi? Valilikler peş peşe açıkladı
- Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman bitiyor? Sözleşmeli öğretmenlik 15 bin atama tercihleri bitti mi?
- AVM kapanış saati kaç oldu? 25 Ocak AVM'ler saat kaçta kapanıyor? İstanbul AVM çalışma saatleri açıklaması
- Emekli ve memur maaşları için kritik açıklama! 1.150 lira ile 37 bin lira arasında zam! Emekli aylıkları, ikramiyeler ve 3600 ek gösterge...
- İstanbul kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıkladı! 2022 İstanbul hava durumu açıklamaları