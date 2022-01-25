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Son dakika: Kocaeli'de eğitime 1 gün ara

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: Kocaeli’de eğitime 1 gün ara

Son dakika haberleri... Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini bildirildi.

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