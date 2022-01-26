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Mersin’de kaza sonrası TIR alev aldı! Araca sıkışan şoför yanarak can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Mersin’de kaza sonrası TIR alev aldı! Araca sıkışan şoför yanarak can verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Zincirleme kazada araca sıkışan tır şoförü yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. O anda orada olanlar ellerinden bir şey gelmeyince korku dolu anları izlemek zorunda kaldılar. İşte dehşete düşüren olayın görüntüleri…

Dehşete düşren kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice Kavşaklar mevkiinde meydana geldi.

M.Ç. idaresindeki 01 ADK 504 plakalı transit pikap tek taraflı kaza yaparak bariyerlere çarpıp dönerek refüje çarparak durabildi.

Arkadan seyir eden V.Ş.'nin kullandığı 06 BE 9116 plakalı kamyon ise seyir halindeyken kaza yapan pikaba çarptı.

Bu sıradan arkadan gelen ve Namık Batay'ın kullandığı 21 BM 539 plakalı tır kamyona çarptı.

3 aracın karıştığı kazada tırda yangın çıkmaya başladı.

Tır'ın alev alan dorsesi içinde sıkışan şoför can verdi.

Olay yerine 112, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Araca sıkışan şoför yanarak can verdi ARACA SIKIŞAN ŞOFÖR YANARAK CAN VERDİ

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