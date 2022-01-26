Misafirliğe gittiği evden cenazesi çıktı! Acılı baba: Oğluma kumpas kurdular

"OĞLUMU BOŞ YERE ÖLDÜRDÜLER"

Oğluna kumpas kurulduğunu ileri süren baba Salih Korkmaz ise "3 kişi oğlumu tezgaha getirdi. Eve götürmüşler, o evde bir tartışma çıkmış. Benim oğlum çıkıp giderken arkasından ateş ederek öldürdüler. 3 kişi tezgahı kurdu. Tezgahlayanların başında D.H.A. ve E.K. adında 2 kişi var. Bu kişilerin adil bir şekilde yargılanmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Oğlumu boş yere öldürdüler" dedi.