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Misafirliğe gittiği evden cenazesi çıktı! Acılı baba: Oğluma kumpas kurdular

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Misafirliğe gittiği evden cenazesi çıktı! Acılı baba: Oğluma kumpas kurdular

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tufan Korkmaz  adlı vatandaş misafirliğe gittiği evde tabancayla sırtından vurularak öldürüldü. Korkmaz'ın babası, "Oğluma kumpas kurdular. Benim oğlum çıkıp giderken arkasından ateş ederek öldürdüler. Oğlumu boş yere öldürdüler"  sözleriyle sitem etti.

Olay, 22 Ocak Cumartesi günü Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Hisareyn Karaköprü Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Tufan Korkmaz bir arkadaşının evine misafirliğe gitti. Burada Korkmaz ile evdeki bir şahıs arasında gerginlik yaşandı.

SIRTINDAN VURULDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tufan Korkmaz, silah ile sırtından vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sırtından yaralanan Korkmaz, sağlık ekiplerince Gölcük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tufan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDILAR

Olay sonrasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen E.K. ve D.H.A. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkmaz'ın cenazesi ise yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. 35 yaşındaki Tufan Korkmaz'ın cenazesi, Değirmendere Merkez Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

"OĞLUMU BOŞ YERE ÖLDÜRDÜLER"
Oğluna kumpas kurulduğunu ileri süren baba Salih Korkmaz ise "3 kişi oğlumu tezgaha getirdi. Eve götürmüşler, o evde bir tartışma çıkmış. Benim oğlum çıkıp giderken arkasından ateş ederek öldürdüler. 3 kişi tezgahı kurdu. Tezgahlayanların başında D.H.A. ve E.K. adında 2 kişi var. Bu kişilerin adil bir şekilde yargılanmasını ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Oğlumu boş yere öldürdüler" dedi.

"ŞAKALAŞIYORDUK" DEMİŞLERDİ

Kormaz'ın ölümünün ardından sanıklar gözaltına alındı. Sanıklardan E.K. emniyette verdiği ifadesinde, 'şakalaşmak' için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürmüştü.

Oğlumu boş yere öldürdüler "OĞLUMU BOŞ YERE ÖLDÜRDÜLER"
Arkadaş cinayeti: Şakalaşıyorduk ARKADAŞ CİNAYETİ: ŞAKALAŞIYORDUK

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