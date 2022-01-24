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Gölcük’te arkadaş cinayeti ile ilgili 2 zanlı tutuklandı: Şakalaşıyorduk

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Gölcük’te arkadaş cinayeti ile ilgili 2 zanlı tutuklandı: Şakalaşıyorduk

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arkadaşının evinde silahla sırtından vurulan 36 yaşındaki Tufan Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı. Sanıklardan E.K. ifadesinde, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.

Olay, geçen gün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşının evine giden Tufan Korkmaz, burada silah ile sırtından vurularak yaşamını yitirdi.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, incelemenin ardından Korkmaz'ın cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.

Olay sırasında evde bulunan D.H.A. ve E.K. gözaltına alındı.

HAKİM KARAR VERDİ

E.K. ifadesinde; borç nedeniyle Korkmaz'ı eve çağırdıklarını, tartışma yaşamadıklarını, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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