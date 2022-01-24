Gölcük’te arkadaş cinayeti ile ilgili 2 zanlı tutuklandı: Şakalaşıyorduk
YAŞAM DHA
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arkadaşının evinde silahla sırtından vurulan 36 yaşındaki Tufan Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı. Sanıklardan E.K. ifadesinde, şakalaşmak için çıkardığı tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.
Olay, geçen gün Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi'nde yaşandı. Arkadaşının evine giden Tufan Korkmaz, burada silah ile sırtından vurularak yaşamını yitirdi.
2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, incelemenin ardından Korkmaz'ın cansız bedenini otopsi için morga kaldırdı.
Olay sırasında evde bulunan D.H.A. ve E.K. gözaltına alındı.
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