Hırsızlık sandı gerçek bambaşka çıktı! Gözlerine inanamadı

Suyu dahi almadan gitmiş, keşke suyu alsaymış, ona üzüldüm. Diğer insanlara da bu duyarlı davranışları için çok teşekkür ederim. Görüntüleri izleyince zaten çok duygulandım. İyi ki böyle insanlar var. Böyle insanlarla yaşadığımız için şükrediyorum. Gerçekten de insanlık ölmemiş" ifadelerini kullandı.

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