Mersin'de iğrenç taciz! Muay Thai hocası genç kızı ringin köşesine sıkıştırıp dakikalarca...
Son dakika haberine göre: Mersin'de yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Eda I. kadına şiddete karşı başladığı Muay Thai'de 40 yaşındaki eğitmen Özer Y.'nin cinsel saldırısına uğradı. Skandal olaydan saatler sonra Özer Y.'nin eşi genç kıza "Adın çıkmasın diye söylüyorum, bunu başkalarına söyleme ben sana yardımcı olacağım" diye mesajlar attığı ortaya çıktı. Genç kız yaşadığı dehşeti "Beni ringin köşesine sıkıştırdı, dakikalarca taciz etti." sözleriyle anlattı.
Mersin'de yaşayan lise öğrencisi Eda I., kadına şiddete karşı 6 ay önce başladığı Muay Thai dersinde taciz şokuyla sarsıldı. İddiaya göre 16 yaşındaki Eda I., öğle saatlerinde idman yapmak için gittiği spor salonunda kendisinden 24 yaş büyük iki çocuk babası Muay Thai eğitmeni Özer Y.'nin cinsel saldırısına uğradı.
Öğrencisini "Klinç" hareketini gösterme bahanesiyle köşeye sıkıştıran Özer Y., Eda I.'yı taciz etmeye başladı. Dakikalarca dehşeti yaşayan genç Eda, şans eseri kurtulduğu hocasının elinden kaçarak evinin yolunu tuttu.
Yaşadığı dehşeti atlatamayan genç Eda'ya ikinci bir şok da Özer Y.'nin eşinden geldi. Yaşadığı iğrenç olayın ardından özür yerine "Adın çıkmasın diye söylüyorum, bunu başkalarına söyleme ben sana yardımcı olacağım" şeklinde mesajlar alan genç kız soluğu savcılıkta aldı. Yaşananların ardından gözaltına alınan Özer Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Muay Thai Federasyonu ise eğitmen hakkında soruşturma açtı.
HAREKET GÖSTERME BAHANESİYLE
Özer Y. hakkında savcılığa şikayette bulunan genç Eda yaşadığı dehşeti şu ifadelerle anlattı: İdman yapmak için spor salonuna gittim. Eğitmenim Özer Y. idmanda yardımcı olmak için yanıma geldi. Ringe girdik, birkaç dakika sonra hareket gösterme bahanesiyle beni taciz etmeye başladı. Ringin köşesine götürüp cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kurtulmak istedim ama yapamadım. Dakikalarca cehennemi yaşadım" dedi.
ADIN ÇIKMASIN DEDİ
Eda I. "İlk fırsatta elinden kurtulup eve geldim. Ben özür beklerken eşi susturmak için mesajlar atmaya başladı. 16 yaşımdayım ama asla susmayacağım. Bugün bana bunu yapan yarın başkasına daha kötüsünü yapar. Utanıp sıkılması gereken ben değilim, kızı yaşındaki bir çocuğa bunları yaşatanda ve arkasında duranlarda" diye konuştu.
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