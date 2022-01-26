Mersin’de iğrenç taciz! Muay Thai hocası genç kızı ringin köşesine sıkıştırıp dakikalarca...

ADIN ÇIKMASIN DEDİ

Eda I. "İlk fırsatta elinden kurtulup eve geldim. Ben özür beklerken eşi susturmak için mesajlar atmaya başladı. 16 yaşımdayım ama asla susmayacağım. Bugün bana bunu yapan yarın başkasına daha kötüsünü yapar. Utanıp sıkılması gereken ben değilim, kızı yaşındaki bir çocuğa bunları yaşatanda ve arkasında duranlarda" diye konuştu.