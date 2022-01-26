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Kar sebebiyle günlerdir evde mahsur kaldılar! Mersinli çifti ekipler kurtardı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 Güncelleme Tarihi: 26.01.2022
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Kar sebebiyle günlerdir evde mahsur kaldılar! Mersinli çifti ekipler kurtardı

Mersin’de son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle dört gün boyunca bin 300 rakımdaki evlerinde mahsur kalan yaşlı çifti, ekiplerin bağlantı yolunu açmasının akabinde kurtarıldı.

İl Belediyesi, son senelerin en yoğun kar yağışı sebebiyle vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kritik hatlarda ekiplerini konuşlandıran Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarının yanı sıra gelen ihbarlar üzerine farklı noktalarda mahsur kalan vatandaşları da bulundukları yerlerden kurtarıyor. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekiplerinin kurtardığı vatandaşlardan ikisi de Tarsus'a bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan Teslime-Ahmet Uzun çifti oldu.



4 GÜN MAHSUR KALDILAR
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinin kırsalında yer alan Ardıçlı Mahallesi'nin bin 300 rakımlı Belen bölgesinde bulunan evlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle 4 gün mahsur kalan yaşlı Teslime ve Ahmet Uzun çifti, muhtarın ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler önce iş makinesi ile yoldaki karı temizledi, ardından yaşlı çiftli bulundukları yerden kurtardı.

ELEKTRİK YOK, ISINMA YOK
Teslime Uzun, kurtarılmalarının ardından, "4 gündür elektriğimiz kesik. O nedenle kaloriferler yanmadı. Yollar kardan kapandı, çıkamadık. Hiç kıpırdayamadık evden dışarıya" diyerek, ekiplere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Mahalle muhtarı Duran Ali Aslan ise, "Herkesten Allah razı olsun. Mahallemin bin 300 rakımlı tepesinde mahsur kalan Ahmet babamızla Teslime annemizi kurtardık sizlerin sayesinde. Tam 4 gündür bu insanlara ulaşım sağlanamıyor. Olduğumuz yerde 1.5 metre kar var" diye konuştu.



KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Öte yandan, Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Çukurbağ ve Gülek Mahallesi, Yalamık-Bağçatağı hattı, Boztepe-Pirömerli hattı, Çamalan-Olukkoyağı hattı ve Çamlıyayla ilçesinde sürekli olarak kar küreme işlemi uygulayan Büyükşehir ekipleri, aynı zamanda tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriyor.

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