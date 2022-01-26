Kar sebebiyle günlerdir evde mahsur kaldılar! Mersinli çifti ekipler kurtardı





4 GÜN MAHSUR KALDILAR

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinin kırsalında yer alan Ardıçlı Mahallesi'nin bin 300 rakımlı Belen bölgesinde bulunan evlerinde aşırı kar yağışı nedeniyle 4 gün mahsur kalan yaşlı Teslime ve Ahmet Uzun çifti, muhtarın ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler önce iş makinesi ile yoldaki karı temizledi, ardından yaşlı çiftli bulundukları yerden kurtardı.