26 Ocak 2022, Çarşamba
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53 yıl sonra yeniden! 10 dakika içerisinde beyaza büründü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2022
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53 yıl sonra yeniden! 10 dakika içerisinde beyaza büründü

53 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesine karla karışık dolu yağdı. Vatandaşlar sokaklarda kar topu oynarken sera ve narenciye ağaçları zarar gördü. Yağan dolu, 10 dakika içerisinde sahili beyaz örtüyle kapladı.

Türkiye'yi genelinde görülen kar yağışı, 53 yıl sonra Alanya'yı da etkisi altında aldı. Saat 11.00 sıralarında aniden başlayan dolu ve kar yağışı görenleri hayrete düşürdü.

53 yıl sonra yeniden! 10 dakika içerisinde beyaza büründü

Vatandaşlar, dükkan altlarına sığınırken esnaf ise dışarı çıkarak kar topu oynadı.

53 yıl sonra yeniden! 10 dakika içerisinde beyaza büründü

Cadde ve sokaklar 10 dakika süren kar ve dolu yağışı ile beyaza bürünürken merkezde bulunan sera ve narenciye ağaçları zarar gördü.

53 yıl sonra yeniden! 10 dakika içerisinde beyaza büründü

"SAHİL BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI"
Karla karışık yağan dolu, turistlerin gözdesi Alanya plajını 10 dakika içerisinde beyaz örtüyle kapladı.

53 yıl sonra yeniden! 10 dakika içerisinde beyaza büründü

O sırada sahilde yürüyen bir vatandaş ise şaşkınlık içerisinde Alanya'da böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirterek, "Şu yaşıma kadar gördüğüm en tuhaf şeyi yaşıyorum. Her yer bembeyaz" dedi.

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