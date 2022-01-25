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Yol temizlenirken çığ düştü! Kar küreme ekipleri tehlike atlattı! İşte o anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Yol temizlenirken çığ düştü! Kar küreme ekipleri tehlike atlattı! İşte o anlar...

Hakkari'de 5 ayrı çığ düşmesi sonucu Hakkari - Van karayolu trafiğe kapatıldı. Yapılan yoğun çalışmalar esnasında tepeden küçük bir çığın düşmesi korkulu anlara neden oldu. Çalışmalar sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

Hakkari'de 5 ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Van kara yolu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla açıldı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, Hakkari-Van kara yolunun Gündoğdu Mağarası mevkisinde birbirine yakın 5 noktaya çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yolu açtı. Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar, kar kütlelerinin temizlenmesiyle gidecekleri yöne hareket etti.

Sürücülerden Murat Aslan, çığ düşmesi sonucu yolda kaldıklarını belirterek, kısa sürede yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Yolda yürütülen çalışmalar sırasında tepeden küçük bir çığın düşmesi ve çalışma yürüten iş makinesinin manevra yaparak bölgeden uzaklaşması, kameralara yansıdı.

Yol temizlenirken çığ düştü YOL TEMİZLENİRKEN ÇIĞ DÜŞTÜ

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