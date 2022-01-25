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Son dakika: Bozcaada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen sefer saatleri...

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