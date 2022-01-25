Türkiye’de yeni bir endemik bitki türü keşfedildi

Dr. Öğr. Üyesi Güven ise doktora tez çalışmasını "Vincetoxicum anatolicum" üzerine yaptığını ifade etti.

Türkiye'de geniş çaplı arazi çalışmaları sırasında Çıldır Gölü civarında yeni tür olarak isimlendirdikleri bitkiye ait örnekleri bulduklarını anlatan Güven, "Uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde biz bu bitkiyi ilk önce arazide takip ettik. sadece ülkemizde değil, farklı ülkelerdeki diğer bitkilerle karşılaştırdık ve bu bitkinin ülkemize has yeni bir bitki türü olduğu kanısına vardık." diye konuştu.