Osmangazi Köprüsü’nden geçecekler dikkat! Kış lastiği kontrolü yapılıyor

Polis ekipleri, köprü girişinde araçları durdurarak, kış lastiği kontrolü yapıyor.

Ticari araçların geçişine ise müsaade edilmiyor.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 05.00'ten beri beklediğini belirten bir tır şoförü, "İzmir'den çıktım, geldim. Köprüden geçirmediler. Saat 10.00'dan beri buradayım." dedi.