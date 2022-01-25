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Osmangazi Köprüsü'nden geçecekler dikkat! Kış lastiği kontrolü yapılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Osmangazi Köprüsü’nden geçecekler dikkat! Kış lastiği kontrolü yapılıyor

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine geçecek binek araçlarda kış lastiği kontrolü yapılıyor.

Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul yönüne sadece kış lastiği olan binek araçların geçişine izin veriliyor.

Polis ekipleri, köprü girişinde araçları durdurarak, kış lastiği kontrolü yapıyor.

Ticari araçların geçişine ise müsaade edilmiyor.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 05.00'ten beri beklediğini belirten bir tır şoförü, "İzmir'den çıktım, geldim. Köprüden geçirmediler. Saat 10.00'dan beri buradayım." dedi.

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