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Bingöl'de korku dolu anlar: Çatıdan kar kütlesi düştü! Saniyelerle kurtuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Bingöl’de korku dolu anlar: Çatıdan kar kütlesi düştü! Saniyelerle kurtuldu

Bingöl'de yaşlı bir kadın otübüse binerken yakındaki binanın çatısından kar kütlesi düştü. Kadının saniyelerle kurtulduğu o anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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