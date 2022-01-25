Osmangazi Köprüsü’nde mahsur kalanlar unutulmadı

Beraberinde Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Yalova AFAD İl Müdürü Doğan Toncer ile köprü üzerindeki tesise giden Yalova Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, olumsuz hava şartlarında sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bizler gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da kurallara uymalarını bekliyoruz. Bölgemizde ve İstanbul'da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır."