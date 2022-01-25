Osmangazi Köprüsü'nde mahsur kalanlar unutulmadı
Kış lastiği olan binek araçlar haricinde geçişine izin verilmeyen Osmangazi Köprüsü'nde mahsur kalanlar dinlenme tesisine yönlendirildi.
Bölgede etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle kış lastiği olan binek araçlar haricinde Osmangazi Köprüsü'nden geçişine izin verilmeyen araç ve tırlar, Altınova ilçesindeki tesislerde misafir edildi.
Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediyesi ekiplerinin teyakkuzda olduğu ilçede mahsur kalan araç ve tır sürücülerine tesislerde yemek ikram edildi.
Beraberinde Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Yalova AFAD İl Müdürü Doğan Toncer ile köprü üzerindeki tesise giden Yalova Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, olumsuz hava şartlarında sürücülerin ve vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.
Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyaran Çiçek, şunları kaydetti:
"Bizler gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da kurallara uymalarını bekliyoruz. Bölgemizde ve İstanbul'da devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, Osmangazi Köprüsü'nden İstanbul istikametine gidişler sadece kış lastiği olan binek araçlara açık olacaktır."
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