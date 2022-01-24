Vatandaşın Türk Bayrağı'na olan hassasiyeti takdir topladı: Karlar içinden alıp temizledi
Türkiye'de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da sokaklar karlar altında kaldı. Arnavutköy'de bir vatandaş karla kaplı yolda ilerlerken gördüğü Türk Bayrağı'nı yerden alıp önce karlarından temizledi ve sonrasında bayrağı alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın bayrağa karşı olan hassasiyeti sosyal medyada takdir topladı.
Arnavutköy'de bir vatandaş karla kaplı yolda fark ettiği Türk bayrağını yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken Türk bayrağını yerde bırakmayan vatandaş duyarlılığıyla takdir topladı.
YERDEN ALARAK BÖYLE TEMİZLEDİ
Geçtiğimiz günlerde başlayan bugün adeta fırtına oluşturan kar nedeniyle İstanbul beyaza büründü. Birçok noktada yollar karla kaplanırken Arnavutköy'de bir vatandaş karların içinde bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağa doğru ilerleyen kişi aracın tekerinin ucunda gördüğü bayrağı yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı. Türk bayrağını yerde bırakmayan vatandaşın o anları ise kameraya yansıdı. Vatandaş, hareketiyle herkesin gönlünü kazandı.
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