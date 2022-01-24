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Türkiye’de kar yağışı etkili oluyor! Yalova-Bursa kara yolu kayan tır nedeniyle kapandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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Türkiye’de kar yağışı etkili oluyor! Yalova-Bursa kara yolu kayan tır nedeniyle kapandı

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yalova-Bursa kara yolunda kayan tırın dorsesinin yolu kapatması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolunun Soğucak köyü mevkiinde, Yalova yönünde kayan tırın dorsesi yolu kapadı.

Kar yağışı nedeniyle sürücülerin araç hakimiyetinin zorlaştığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

1 SAAT SONRA TRAFİK NORMAL HALİNE GELDİ

Bölgeye sevk edilen çekicilerle tır yoldan kaldırıldı ve bir saat sonra trafik yeniden normal haline geldi.

SAMSUN KARAYOLU KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Samsun'da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı nedeniyle tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmedi.


Samsun'da üç gündür etkili olan sağanak kar yağışı sebebiyle ağır vasıtaların geçişine izin verilmedi. Kentin iç bölgelerinde yer alan Kavak, Havza ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı, yer yer trafiğin durmasına sebep oluyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Ordu istikametinden Samsun istikametine seyir eden kamyon, tır ve tankerler Terme ilçesinde trafik polisi ekipleri tarafından durdurularak geçişine izin verilmedi. Geçişleri engellenen ağır tonajlı araçlar, karayolu üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"ARKADAŞLARIMIZ YOLDA KALMIŞLAR"

Ordu'dan hareket eden bir tır sürücüsü güvenlik amacıyla kontak kapattıklarını ifade ederek, "Bölgede yoğun kar yağışı var, arkadaşlarımız yolun kapalı olduğunu söylüyor. Biz de tırcılar olarak durduk, mola verdik. Ankara yolu üzerinden gelen tırcı arkadaşlarımız Kavak'ta, Havza'da Merzifon'da yolda kalmışlar. Polis ekiplerimiz de yolun devamında sorun yaşanmaması için ağır vasıtaların geçişini engelliyor" diye konuştu.

Yalova-Bursa kara yolu kapandı YALOVA-BURSA KARAYOLU KAPANDI

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