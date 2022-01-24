Türkiye’de kar yağışı etkili oluyor! Yalova-Bursa kara yolu kayan tır nedeniyle kapandı

"ARKADAŞLARIMIZ YOLDA KALMIŞLAR"

Ordu'dan hareket eden bir tır sürücüsü güvenlik amacıyla kontak kapattıklarını ifade ederek, "Bölgede yoğun kar yağışı var, arkadaşlarımız yolun kapalı olduğunu söylüyor. Biz de tırcılar olarak durduk, mola verdik. Ankara yolu üzerinden gelen tırcı arkadaşlarımız Kavak'ta, Havza'da Merzifon'da yolda kalmışlar. Polis ekiplerimiz de yolun devamında sorun yaşanmaması için ağır vasıtaların geçişini engelliyor" diye konuştu.