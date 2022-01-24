Türkiye’de kar yağışı etkili oluyor! Yalova-Bursa kara yolu kayan tır nedeniyle kapandı
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yalova-Bursa kara yolunda kayan tırın dorsesinin yolu kapatması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kar yağışı nedeniyle sürücülerin araç hakimiyetinin zorlaştığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
1 SAAT SONRA TRAFİK NORMAL HALİNE GELDİ
Bölgeye sevk edilen çekicilerle tır yoldan kaldırıldı ve bir saat sonra trafik yeniden normal haline geldi.
SAMSUN KARAYOLU KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI
Samsun'da etkisi yoğun bir şekilde hissedilen kar yağışı nedeniyle tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmedi.
"ARKADAŞLARIMIZ YOLDA KALMIŞLAR"
Ordu'dan hareket eden bir tır sürücüsü güvenlik amacıyla kontak kapattıklarını ifade ederek, "Bölgede yoğun kar yağışı var, arkadaşlarımız yolun kapalı olduğunu söylüyor. Biz de tırcılar olarak durduk, mola verdik. Ankara yolu üzerinden gelen tırcı arkadaşlarımız Kavak'ta, Havza'da Merzifon'da yolda kalmışlar. Polis ekiplerimiz de yolun devamında sorun yaşanmaması için ağır vasıtaların geçişini engelliyor" diye konuştu.
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